GELİBOLUDA MİNİKLER HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesiyle İlçemiz İlkokulları arasında düzenlenen Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası, Cuma günü oynanan müsabakalarla başladı.

Turnuva hafta içi her gün, 24 Ekim 2022 tarihine kadar oynanacak maçlarla devam edecektir.Haber: Seda LİMAN ZENGİN