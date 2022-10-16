SPOR 

GELİBOLUDA MİNİKLER HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesiyle İlçemiz İlkokulları arasında düzenlenen Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası, Cuma günü oynanan müsabakalarla başladı.
Turnuva hafta içi her gün, 24 Ekim 2022 tarihine kadar oynanacak maçlarla devam edecektir.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLUSPOR GÜNEYLİSPOR MAÇI 2-0 SONA ERDİ

buyukzafer 0

“Gelibolu’lu Okçularımız Yine Gurumuz Oldu”

buyukzafer 0

U16 Kız Takımı İlk Maçından Galibiyet Geldi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.