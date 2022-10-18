Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde Uzay Sevinci!

Özel Gelibolu Amerikan Koleji öğrencileri ve öğretmeni , Uzay haftası dolayısıyla ortaokul katı, uzay koridoru yaptılar..

Öğrenci ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu uzay koridoru, özellikle minik öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Böylelikle zihinlerinde soyut olarak var olan birçok uzay kavramı, somutlastirilarak ögretilmek istendi. Gelibolu Amerikan Kültür Koleji eglendirirken öğretmeye devam ediyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN