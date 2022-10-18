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CHP’NİN KÖY ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar, CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çokal, Yülüce ve Bayramiç Köylerini ziyaret ettiler.Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak açıklamasında; “Gelibolu CHP İlçe Başkanlığımızca köy ziyaretleri kapsamında, Gelibolu Belediye Başkanımız Mustafa Özacar, Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve İlçe Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Çokal, Yülüce ve Bayramiç Köylerimizi ziyaret ettik. Köy ziyaretimizde, vatandaşlarımızı dinleyerek, partimizin politikalarını anlattık. Sıcak ev sahipliği için Çokal Köyü Muhtarımız Ahmet Tekcan’a, Bayramiç Köyü Muhtarımız Ramazan Çetiner’e, Çokal, Yülüce ve Bayramiç Köy halkımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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