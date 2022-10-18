Muhtarlar Ankara Yolunda

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 19 Ekim tarihinde Türkiye’nin 81 ilindeki 20 bin muhtar Ankara’ya çağrıldı.Son zamanlarda her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama sebebiyle Türkiye’den 20 bin muhtar Ankara’ya çağrıldı.İlçemizden de çok sayıda muhtar davete katılarak, Ankara yolculuğuna çıktı.

Program çerçevesinde TBMM karşısı Akay Yokuşunda yapılan 19 Ekim Günü Muhtar Evinin açılışının planı yapıldı.

Bu Programa Türkiye’nin 81 ilinden toplam 20 bin muhtar çağrıldı. Haber:Seda LİMAN ZENGİN