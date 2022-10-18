Pazarda Palamut Bolluğu Vardı

Salı Pazarı’nda tezgah açan balıkçıların tezgahında da palamut bolluğu göze çarptı.

Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan balıkta av sezonunda palamut bolluğu yaşanacağı söylenmişti. Genel olarak tüm balık tezgahlarında söylenildiği gibi palamut bolluğu görülürken,Salı Pazarı’nda ki balıkçıların da tezgahlarında palamut bolluğu görüldü. Palamut balığının tanesi boyutuna göre 25-40 ve 60 TL’den satılan balıklar 1,300 ve 1,500 kg arası satıldı.Salı Pazarındaki balıkçı tezgahına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Haber: Merve TUZCIOĞLU