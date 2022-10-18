Milletvekili Turan ile Milletvekili İskenderoğlu’nun 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“Devletimizin yereldeki, mahalle ve köylerimizin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarımız, hizmetlerin, yatırımların köylerimize, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmasında, hemşehrilerimizin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyorlar. Her fırsatta gerek Çanakkale’de gerekse Ankara’da muhtarlarımızla bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Çanakkale’mizin, köylerimizin talep ve ihtiyaçlarını bu sayede ilk elden tespit ediyor, çözümü noktasında da yine muhtarlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Devlet-Millet ilişkisinin adeta kilit taşlarından biri olan muhtarlık müessesine verdiğimiz önemi, yaptığımız çalışmalarla, SGK primlerinin ödenmesi, harç muafiyeti gibi düzenlemelerle ve özlük haklarının iyileştirilmesi gibi konularla da göstermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Muhtarlarımızı üzen, beni de üzer’ diyerek büyük önem atfettiği, başta Çanakkale’mizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere ülkemiz genelindeki tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyoruz.”