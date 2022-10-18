GELİBOLUSPORKULÜBÜ 26 KASIM STADINI İSTİYOR

Geliboluspor Kulübü 26 Kasım Stadını istiyor.Geliboluspor Kulübü yaptığı açıklamada; “GELİBOLU 40 Bin Nüfuslu bir ilçemiz ve Gelibolu’da bir tek Mehmetçik Spor Tesisleri Futbol sahası bulunmaktadır

İlçedeki 10 Kulübümüz ile tüm Okul Kulüplerine ve Okçuluk için hizmet vermekte olan bu tesis maç yoğunluğu nedeniyle zemini bozulmuş ve yetersiz kalmaktadır

Bu nedenle bir zamanlar Türkiye – Romanya Milli Maçı oynanan Gelibolu 26 Kasım Stadımızın en kısa zamanda 26 Kasım Spor Kompleksi içindeki eski yerinde yapılması Sporseverler ve Spor Kamuoyu tarafından önemle istenmektedir

Gelibolu 26 Kasım Stadımız yerine tenis kortları veya başka amaçlarla kullanılmak istenmesi Futbol için yer ve saha bulunamazken bu karar çok yanlış olacaktır

Başta Milletvekillerimiz Kaymakamlığımız Ve Çanakkale Valiliğinin ilçemiz Kulüplerimizin bu haklı isteğine kulak vermeleri yerinde olacaktır.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT