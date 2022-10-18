CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak , 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak mesajında şunları ifade etti. “ Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan milletimizin tercihine, teveccühüne ,itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER