ÖZEL GELİBOLU AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ “UZAY SOKAĞI” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Uzay Sokağı” adlı projenin tanıtım programına, Gelibolu Belediyesini temsilen Gelibolu Belediyesi Başkan Vekili Sercan Başoğul ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Güngör katıldı. Başkan Vekili ve Şube Müdürü, projeyi hazırlayan öğrencilerle proje hakkında sohbet edip davet için de okul yönetimine teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN