19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Demokrasimizin temel unsurlarından olan muhtarların Muhtarlar Günü dolayısıyla;

İlçem,z Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programa Gelibolu Belediye Başkanlığını temsilen BelediyeBaşkan Vekili Sercan Başoğul,CHP İlçe Örgütü, köy ve mahalle muhtarları latıldılar.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından , saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.Çelenk sunumunun ardından Belediye Başkan vekili Sercan Başoğul ve CHP İlçe Örgütü Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek günlerini kutladılar.

Haber: Hilal GEZER