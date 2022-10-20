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19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Demokrasimizin temel unsurlarından olan muhtarların Muhtarlar Günü dolayısıyla;
İlçem,z Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programa Gelibolu Belediye Başkanlığını temsilen BelediyeBaşkan Vekili Sercan Başoğul,CHP İlçe Örgütü, köy ve mahalle muhtarları latıldılar.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından , saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.Çelenk sunumunun ardından Belediye Başkan vekili Sercan Başoğul ve CHP İlçe Örgütü Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek günlerini kutladılar.
Haber: Hilal GEZER

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