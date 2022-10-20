Tarihi Alanda Zeytin Hasadı Başladı

Tarihi Alan Başkanlığı uhdesinde Ağadere, Keklikdere ve Karayörük Deresinde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler her yıl geleneksel yöntemlerle sıkılarak zeytinyağı elde ediliyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir hasat gününe katılarak çalışanlarla sohbet etti. Kendisinin de çok keyif aldığını belirterek hasat yapan İsmail Kaşdemir bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğunu belirterek Tarihi Alan çiftçisi için de bereketli bir hasat yılı olmasını temenni etti.Haber: Caner AKŞİT