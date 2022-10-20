Cumhuriyet Bayramı Programı Belli Oldu

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü programı belli oldu.

Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramımız;14/24 Ekim ‘de 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Halı Sahasında Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası ile başlayacak.

25 Ekim Salı günü Okçuluk ve Satranç Turnuvaları yerini alacak.Ardından 26 Ekim Çarşamba günü Havalı Tabanca Müsabakaları ve “Bisikletini Al Gel”etkinliği düzenlenecek.

27 Ekim Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda “ Cumhuriyet Korosu” sahne alacak.

Ardından 28 Ekim Cuma günü 2.Kolordu Binası Önünde Çelenk sunma töreni düzenlenerek, AKM’de resim, şiir ve kompozisyon alanında düzenlenen yarışma sonuçlarına göre ödül töreni düzenlenecektir.

29 Ekim Cumartesi günü ise; Kaymakamlık makamında tebrikat programı düzenlendikten sonra 26 Kasım Caddesinde tören geçiti yapılacaktır.

Aynı gün saat 19:23’te Fener Alayı , Konser ve havai fişek gösterisi ile program sona erecek. Haber: Seda LİMAN ZENGİN