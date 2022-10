TEMAD GELİBOLU ŞUBE BAŞKANI ERDAL AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

TEMAD Gelibolu Şube Başkanı Erdal Aktaş 17 Ekim Dünya Astsubaylar Gününün 38. yıldönümünü anıp, kutlayanlara dair teşekkür mesajı yayınladı.

TEMAD Gelibolu Şube Başkanı Erdal Aktaş mesajında; “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Vatan Millet ve Bayrak uğruna gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Kahraman Ordumuzun omurgasını oluşturan ve benim de mensubu olmaktan onur duyduğum Astsubayların 17 Ekim Dünya Astsubaylar gününü ve Astsubaylar Derneği TEMAD’ın 38 kuruluş yıl dönümünü ülke genelinde buruk bir şekilde kutladık. Görevde iken yetkisi olmayan ama her konuda sorumluluğu olan, her cephede en önde görev yapan ama özlük hakları kısıtlanan biz Astsubaylar TEMAD çatısı altında ülkemizin Bekası için Milli bir güçüz.

Meslek hayatında her birimiz astlarımız ve üstlerimizle ortalama 30 yıl görev yaptık her fırsatta da komutanlarımız büyük bir aile olduğumuzu söylerlerdi.!

Tek geliri üyelik ücreti olan TEMAD ın yeni üyelerle daha da güçlenmesi mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına büyük bir kazanç olacaktır. Dolayısı ile emekli olmuş arkadaşlarımızı eşleri ile birlikte derneğimize üye olmaya davet ediyorum.

Bu vesile ile görevi başında vatan savunmasını ifa eden Astsubaylarımıza, emekli olmasına rağmen her zaman vatanı uğruna canlarını vermeye hazır olan emekli Astsubaylarımıza şükranlarımı sunarım.

Vatan ve milletinin bekası uğruna canını, gözünü bile kırpmadan feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet Gazilerimize Onur dolu yaşamlarında huzur ve mutluluklar dilerim. Bu vesile ile Derneğimizi ziyaret ederek günümüzü kutlayıp bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Özacar’a Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Parlak’a

İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış’a

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’e

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’a

ve yönetim kurullarına,

Cumhuriyet Halk Partisi İl Meclis üyelerine teşekkür eder şükranlarımı sunarım.”ifadesinde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN