“21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü hasebiyle ortak bir açıklamada bulundu:

“İletişim araçlarının hızla geliştiği günümüzde, doğru bilgiye ulaşmanın önemi de giderek artıyor. Özellikle kimi zaman sosyal medya araçlarının kötüye kullanımı, bu alanda bilgi kirliliğine ve dezenformasyona yol açıyor. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi adına, mesai mefhumu gözetmeden, meslek ilkelerine uygun hareket eden gazetecilerin, kamuoyu adına ne kadar önemli bir görevi ifa ettiğine de yakından şahitlik ediyoruz. Hem ulusal hem de yerel medya, bu anlamda çok önemli bir görevi de üstlenmiş oluyor. Çalışmalarımızın kamuoyuna ulaştırılmasındaki desteklerinin yanı sıra, şehirlerimizin sesi olarak sorunların ilgililere ulaşmasında, aynı zamanda eleştirileri ile çalışmalarımıza katkı sunuyorlar. Bu duygularla, tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz.