SÜT ÜRETİCİLERİNE SÜT OTU TOHUMU DAĞITILDI

İlçemizde süt üreticilerine protein bakımından zengin, süt otu tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilan tohum dağıtımına, Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, Gelibolu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Erhan Kayin ve süt üreticileri katıldı.

Süt otu tohumunun hayvancılık yapan üreticiler için gerçek bir ihtiyaç olduğunu belirten Kaymakam Abacı, üreticilerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Haber: Hilal GEZER