Siyasi Partilerden 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlaması

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçemizdeki siyasi partiler kutlama mesajı yayınladılar.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri gazetemize gelerek “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü”nü kutladılar.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar mesajında; “Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz kutlama mesajında ise; “Gazetecilik, okuyucularının tarihe tanıklık etmesini sağlar; kurgu okuyucularına yaşamak için bir fırsat verir.Tüm gazetecilerimizin DÜNYA gazeteciler günü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdil

Haber: Seda LİMAN ZENGİN