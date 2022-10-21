MİLLETVEKİLİ TURAN VE İSKENDEROĞLU MUHTAR EŞLERİNİ AĞIRLADI

Ezine ilçesine bağlı köy muhtarlarının eşleri, Ankara’da TBMM’yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun ağırladığı muhtar eşleri, hem TBMM’yi hem de Ankara’yı gezdi. AK Parti Grup Toplantısına katılan muhtar eşleri, Meclis turunun ardından, Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra Tacettin Dergahı’nı, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı evi, tarihi Hamamönü çarşısını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’ni gezdiler.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Muhtarlarımız, devletimizin yereldeki en kuvvetli temsilcileri. Şehrimizin, mahallelerimizin, köylerimizin hizmetlerle ve yatırımlarla buluşmasında önemli bir rol üstleniyorlar. Muhtarlar Günü’nde bu defa muhtarlarımızı değil, muhtarlarımızın saygıdeğer eşlerini Gaz Meclis’te misafir ettik. Ezine’den gelen hemşehrilerimizle güzel, verimli bir program oldu. Grup Toplantımıza katılan misafirlerimiz, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk.” şeklinde konuştu.

Muhtarlar gününde böyle bir etkinliğe imza atmaktan mutlu olduklarını söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Kıymetli muhtarlarımızla sürekli bir aradayız. Gerek saha çalışmalarında gerek Ankara’da sürekli buluşuyoruz. Bu sefer de muhtarlarımızın kıymetli eşlerini ağırladık. Özellikle TBMM gezisinde, muhtarlarımızın Ankara’ya geldiklerinde nasıl yoğun çalıştıklarını, neler yaptıklarını bu kez de eşleri görmüş oldu. Grup Toplantısı sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımız, misafirlerimizle buluştu. Kısa da olsa bir sohbet etme, fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Ardından da kısıtlı zamanda, mümkün olduğunca Ankara gezisi yapmaya çalıştık. Bu ziyaretin muhtarlar gününde gerçekleşmesi, ayrı bir güzel oldu. Misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu etkinliği, Çanakkale’mizin tüm muhtar eşleri için uygulamak istiyoruz.” dedi.