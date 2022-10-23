Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Konseri Verildi

2. Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Türkiye Konserleri kapsamında Gelibolu Belediyesi’nin de desteğiyle ilçemizde konser verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Bulgaristan, Kosova, KuzeyMakedonya, Sırbistan ve Türkiye’den sanatçılar katıldı.

Gelibolu Musiki Derneği üyeleri de kalabalık bir gru , Balkan ülkeleri görme engelliler müzik festivaline katılarak sanatçılara moral destek verdi . Haber: Seda LİMAN ZENGİN