29 EKİM FENER ALAYI,KONSER VE CUMHURİYET PANELİ İLE TAÇLANACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçemizde fener alayı, konserler ve söyleşiler yapılacak.

28 Ekim Cuma günü söyleşi programı ile başlayacak olan etkinlikte; ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde 1.Yüzyılından 2. Yüzyılına Cumhuriyet Paneli adı altında, 28 Ekim Cuma günü saat:16:00’de gazeteci / tv programcısı Özlem Gürses moderatörlüğünde ,açılış konuşmasının CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletcekili Av. Muharrem Erkek’in yapacağı,konuşmacıların gazeteci yazar Barış Pehlivan, gazeteci Yaşar Aydın’ın ve Siyaset Bilimci Dr. Ali Mert Taşçıer’in yapacağı söyleşi programı yapılacaktır.

29 Ekim Cumartesi saat 19:23’te toplanma merkezinin Kuşçular Parkı’nın önününden başlayacak olan feneralayı ilçemiz iskele meydanında sona erecek.

Ardından Tarkan Sayan ve Orkestrası saat 20:00’de sahne alacak olup, finali saat:21:00’de Türkü Akbayram konseri ile yapılacak.

Haber: Hilal GEZER