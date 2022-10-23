Merve için yollardaydık…Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin de destek olduğu Merve Bebeğimiz için Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği kapsamında cumartesi günü kermes gerçekleştirildi.
Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği; “Merve’ye gönül veren dostlarımıza, Çanakkale Belediyesi ‘ne ve Genç Kızılay’ın kocaman yürekli gençlerine sonsuz teşekkürler…” ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT
MERVE BEBEK İÇİN ÇANAKKALE BELEDİYESİ VE DERNEKLER EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE OLDULAR
Merve için yollardaydık…Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin de destek olduğu Merve Bebeğimiz için Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği kapsamında cumartesi günü kermes gerçekleştirildi.