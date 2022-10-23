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MERVE BEBEK İÇİN ÇANAKKALE BELEDİYESİ VE DERNEKLER EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE OLDULAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Merve için yollardaydık…Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin de destek olduğu Merve Bebeğimiz için Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği kapsamında cumartesi günü kermes gerçekleştirildi.
Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği; “Merve’ye gönül veren dostlarımıza, Çanakkale Belediyesi ‘ne ve Genç Kızılay’ın kocaman yürekli gençlerine sonsuz teşekkürler…” ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

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