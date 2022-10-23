CHP MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN’DAN BAYIRKÖY VE SÜTLÜCE’YE ZİYARET

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gelibolu İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.Daha sonra Milletvekili Özgür Ceylan, İlçe Başkanı İsmail Parlak, İlçe Yönetim kurulu üyeleri,İl Genel Meclis ÜyesiAlirıza Sayın, Belediye Meclis üyesi Kemal Tarım ile birlikte Sütlüce ve Bayırköy köylerini ziyaret ettiler. Milletvekili Özgür Ceylan ve İlçe Başkanı İsmail Parlak çiftçi ve pazarcı esnafının sorunlarını dinleyerek, herkese nefes aldıracak parti politikalarını paylaştı. Hemşehrilere ev sahipliği için teşekkür ettiler.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN