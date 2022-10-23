GÜNCEL HABERLER 

TURAN DOKTOR ATAMALARI YAPILDIĞININ MÜJDESİNİ VERDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale iline farklı branşlarda doktor atamalarının yapıldığının müjdesini verdi.“Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için esastır.” diyen Turan, “Sağlık Bakanlığı’mızca 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası neticesinde Çanakkale’miz geneline farklı branşlarda 21 uzman hekim, 3 uzman diş hekimi, 7 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 31 hekim yerleştirmesi yapıldı. Şehrimizin tüm ilçelerinde ihtiyaç duyulan branşlarda ilerleyen dönemlerde de atamalar devam edecektir. Hemşehrilerimizin daha ulaşılabilir sağlık hizmeti alması için gayret ediyoruz.Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ataması yapılan hekimlerimize Destanlar ve Şehitler Diyarı Çanakkale’mize hoş geldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyor, tüm değerli hemşehrilerimize esenlikler diliyoruz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Köy Yolları Genişletme Çalışmalarında Sona Gelindi

buyukzafer 0

Sürücü’den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Mesajı

buyukzafer 0

“AK PARTİ; TÜRKİYE’NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ, MİLLETİN PARTİSİDİR”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.