TURAN DOKTOR ATAMALARI YAPILDIĞININ MÜJDESİNİ VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale iline farklı branşlarda doktor atamalarının yapıldığının müjdesini verdi.“Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için esastır.” diyen Turan, “Sağlık Bakanlığı’mızca 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası neticesinde Çanakkale’miz geneline farklı branşlarda 21 uzman hekim, 3 uzman diş hekimi, 7 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 31 hekim yerleştirmesi yapıldı. Şehrimizin tüm ilçelerinde ihtiyaç duyulan branşlarda ilerleyen dönemlerde de atamalar devam edecektir. Hemşehrilerimizin daha ulaşılabilir sağlık hizmeti alması için gayret ediyoruz.Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte ataması yapılan hekimlerimize Destanlar ve Şehitler Diyarı Çanakkale’mize hoş geldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyor, tüm değerli hemşehrilerimize esenlikler diliyoruz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi