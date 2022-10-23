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BAYIRKÖY KÖYÜ’NDE PARKE TAŞ DÖŞEMESİNİN SONUNA GELİNDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Bayırköy köyü’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek,çalışmaların sona yaklaştığını bildirdi.
Sürücü; “Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER

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