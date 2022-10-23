Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Bayırköy köyü’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek,çalışmaların sona yaklaştığını bildirdi.
Sürücü; “Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER
BAYIRKÖY KÖYÜ’NDE PARKE TAŞ DÖŞEMESİNİN SONUNA GELİNDİ
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Bayırköy köyü’nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek,çalışmaların sona yaklaştığını bildirdi.