ESNAF VE ÜRETİCİYE MÜJDE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Turan, “Esnaf ve sanatkârlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkânı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank aracılığıyla toplamda 100 milyar TL’lik kredi destek paketi Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdi. 30 yaşa kadar olan genç girişimcilerimiz için hâlihazırda devam eden sıfır faizli kredi limiti ise 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30’dan 35’e yükseltildi. Bunların yanında bitkisel üretim yapan üreticilerimiz için de iyileştirme çalışmaları yapılarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimizin kullandığı geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik %100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisi üst limiti de 200 bin TL’ye çıkartıldı.

Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının yollarından biri de üretim. Tarımdan sanayiye her alanda üreticilerimizin, genç girişimcilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.”Haber Merkezi