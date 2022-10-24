Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği TEMAD Genel Başkanı(TEMAD) Hamza DÜRGEN Basın Açıklaması

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) TEMAD Genel Başkanı Hamza DÜRGEN basın açıklamasında bulundu.Dürgen yaptığı açıklamada; “Sadece bugün değil, asırlardır ayak bastığı her yere, barış ve huzuru getiren, köklü bir geleneğin temsilcisi, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun değerli mensupları, başarılarının rahatsız ettiği odaklar tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaktadır.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanı unvanını taşıyan ve taşıdığı unvana da yakışmayan şahsın, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını hedef alacak kadar ileri giden, haddini aşan açıklamalarını, iftira boyutundaki suçlamalarını, mesnetsiz ve kasıtlı buluyoruz.

Görüyoruz ki, görevi sadece insan sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar olması gereken şahıs, sivil toplum örgütü maskesi arkasından, karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir. Bunu, terör örgütünün acziyetinin tezahürü olarak görüyor, terörün tükenmekte olan nefesini taşıyan o ağızları lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz.

Devletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelesinde, üstelik tam da sona gelindiği bir anda, maşa ağızların ortaya çıkmasını, uygulamaya koyulan son çırpınış planı olarak görüyoruz.

Şanlı, şerefli Türk Askerinin, giriştiği her mücadelede, kahramanlık destanlarıyla, düşmanlarının bile hafızalarına kazınan örnek davranışları ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü mücadelede, askeri başarıya ulaşabilecek tecrübe, donanım ve kadroya sahiptir.

Mağaraları başlarına yıkılmış, inleri kendilerine mezar edilmiş, kadroları etkisiz hale getirilmiş, beslendikleri kaynaklar kurutulmuş, terör örgütünün, makyajla şirin gösterilme çabalarının, aziz Türk Milleti nezdinde hiçbir değeri yoktur. TEMAD olarak haddini aşan gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan şahıs hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.

Emekli Astsubaylar olarak, emektarı olduğumuz ve yıllarca her şart altında hizmet ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kamuoyu nezdinde, hiçbir itibarı kalmamış kişilerce iftira ve zan altında bırakılma, yıpratılma çabalarını, sağduyusu güçlü milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Bu vesile ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak, terör odaklarının kasıtlı, asılsız, dayanaksız iftira girişimlerini, kamuoyu önünde bir kez daha şiddetle kınıyor, dünyanın en haklı ve en onurlu mücadelesini, şeffaf ve titizlikle yürütmekte olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman yanında olduğumuzu saygıyla duyururuz.”ifadelerine yer verdi. Haber:Ali GEZER