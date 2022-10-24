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BAYIRKÖY- SÜTLÜCE BETON YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Bayırköy ve Sütlüce Köyü arasındaki beton yol çalışmalarının başladığını bildirdi. Sürücü açıklamasında; “Geçtiğimiz sene Ak Parti Grubu olarak gündeme aldığımız Bayırköy-Sütlüce Köyü arasındaki 1+100 km lik SSB beton yol çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır.
Köylerimize ve ilçemize hayırlı olsun”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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