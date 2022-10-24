GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN GELENEKSEL 29 EKİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gelibolu Belediyesi’nin, altıncı kez düzenlediği ve konusu bu yıl “Bana Cumhuriyeti Anlat” olarak belirlenen 29 Ekim resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler seçici kurul tarafından belirlendi.Gelibolu Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği bu yıl altıncı kez düzenlenen ve konusu “Bana Cumhuriyeti Anlat” konulu yarışma sonuçlandı.

Öğrencilerin resim, kompozisyon ve şiir türleri ile Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini sanat yolu ile anlatmak, Atatürk ve Cumhuriyetin temel değerlerini esas alan çalışmalar yapmak amacını taşıyan, ulu önderimizin “Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir.” sözünden ilham alarak düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, eserleri değerlendirerek dereceye giren öğrencileri açıkladı.

İlçe genelindeki resmi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan, ilkokul 1-2-3-4. sınıf öğrencileri için resim, ortaokul 5-6-7-8. sınıf öğrencileri için şiir ve lise 9-10-11-12. sınıf öğrencileri için de kompozisyon ve resim olarak belirlenen geleneksel yarışma için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne toplam 200 eser teslim edildi.

Belediye Meclis Üyeleri Deniz Cankara ve Arif Çan, emekli Edebiyat, Türkçe ve Resim öğretmenleri Gönül Balkan, Asaf Dirlikli, Hüsamettin Başaran, ressam Kadriye Berber ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği öğretmenlerden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; resim dalında ilkokul öğrencileri arasında 131 eser arasından 26 Kasım İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi İdil Melek Çevik birinci, Gelibolu Akademi Kültür Koleji 3-A sınıfı öğrencisi Aras Tuna Kaya ikinci, 26 Kasım İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Zeynep Kaçar üçüncü oldu. Bu dalda Piri Reis İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Gizem Ata’nın çalışması mansiyon ödülüne layık görülen eser oldu.

Lise 9-10-11-12. sınıf öğrencileri için düzenlenen ve 23 eserin teslim edildiği resim yarışmasında ise birincilik ödülünü Gelibolu Anadolu Lisesi 11-D sınıfı öğrencisi Mustafa Yağız Hepalkaç kazanırken, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 muhasebe sınıfı öğrencisi Kader Durukan ikinci, yine aynı okuldan Medine Demir üçüncü oldu. Bu kategoride Gelibolu Anadolu Lisesi’nden 12-B sınıfı öğrencisi Edanur Akbal’ın eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

22 eserin yarıştığı şiir kategorisinde seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda 100.Yıl Barış Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencisi Ece Naz Acar “Ben Cumhuriyetim” eseri ile birinci, Namık Kemal Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencisi Berrak Okuyucu “Aydınlık Yarınlara” isimli eseri ile

ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan 5-B sınıfı öğrencisi Deniz Karanfil “Bize Emanet” isimli eseri ile üçüncü oldu. Şiir kategorisinde Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Çiğdem Ilgın’ın “Bana Cumhuriyeti Anlat” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bu yılki yarışmaya toplam 24 eserin teslim edildiği kompozisyon kategorisinde ise Gelibolu Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencisi Esrar Erer “Beni Yağmur Damlalarına Sor” başlıklı eseri ile birinciliği, Gelibolu Anadolu Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi Yağmur Taşdeniz “Özgürlüğün Kitabı” isimli eseri ile ikinciliği, Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi İlvenur Aslan “Sonsuz Bir Ümittir Cumhuriyet” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride, seçici kurul tarafından övgüye layık görülen Gelibolu Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi Ece Çetin’in “Özgürlüğün İzdüşümü” isimli eseri mansiyon ödülünü kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve belgeleri, 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 15:00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrenciler ve velilerinin katılımı ile düzenlenecek programda takdim edilecek. Yarışmaya katılan eserler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nin ikinci katında açılacak sergi ile bir hafta süre ile vatandaşların beğenisine sunulacak.

Haber: Hilal GEZER