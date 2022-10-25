BASIN İLAN KURUMU BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

İşte Basın İlan Kurumu maddeleri hakkında doğru bilinen yanlışlar:

Basın İlan Kurumu, kurumunu ilgilendiren yanlış olarak bilinen maddelerin doğrularını bilgilendirme metni olarak yayınladı.

1.Maddede “Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasına talep edebilecek .”

Maddenin doğrusu;

* “Kurumumuzun süreli yayınlar ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.”açıklamasında bulunuldu.

Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor maddesini doğrulayarak;

“Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır.”açıklamasında bulundu..

Bu maddede Basın İlan Kurumu süreli yayınlara para cezası vermektedir.bilgisini;

*Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu Kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir.”açıklamasıyla doğruladı.

Diğer yanlış bilinen maddede Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir. vermektedir.bilgisini;

* “Anayasa Mahkemesi’nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin , yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır.Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49’ncu madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılmayacağı daha önceden ilan edilmiştir.”şeklinde doğrulanmaktadır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN