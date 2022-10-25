TARİHİ ALAN’DA MACARİSTAN GELİBOLU ANITI’NIN AÇILIŞI YAPILDI

Tarihi Alan’da yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi bölgesinde Macaristan Gelibolu Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.Açılış törenine Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Macaristan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Zsolt Sandor, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Macaristan’dan gelen askeri heyet katıldı. Program iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bakan Hulusi Akar, “Bir araya gelmemizin ve bu anıtın sebebi, burada gerçekten büyük bir kahramanlık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuruyla, Türk unsuruyla beraber omuz omuza beraber mücadele eden kahraman Macar askerlerinin hatırlanması amacıyla, bu iradeyle burada bu anıtın açılışını gerçekleştirdik. Yani bir anlamda dünya savaşının seyrini değiştiren ve bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten muharebelerin olduğu bir alanda beraber mücadele ettiğimiz bir milletin mensuplarıyla, Macaristan mensuplarıyla beraber burada bulunmanın memnuniyetini yaşıyoruz.” dedi.

Anıt açılışının ardından konuşan Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, “Savaşan tüm milletlerin mutlaka kutsal saydıkları yerler vardır. Söz konusu yerler şehitlerin kanıyla, orada gösterilen kahramanlıkla kutsanmış, savaşların seyrini değiştiren cepheler-savaş alanlarıdır. Böylece kahramanlığa saygı duyanlar için ziyaretgah anlamına gelen buna benzer birçok yer vardır. Bunlar arasında da 1’inci Dünya Savaşı’nın devasa savaş alanları öne çıkmaktadır. Bu alanlardaki çarpışmalar savaşan tarafları en büyük gayretlere zorlamış, dönemin gelişmiş silahları o zamana kadar eşi görülmemiş zayiatlara sebebiyet vermiştir. Çanakkale’nin, Türkler için buna benzer, kutsal bir alan olduğunu çok iyi bilirim. Burası daha donanımlı ve yine kahramanca savaşmış düşmana karşı, ecdadına layık şekilde birçok zafere imza atmış Türk askerlerin savaştığı bir alandır. Türkler için Çanakkale ne ise biz Macarlar için de Doberdo savaş alanı odur. Çanakkale, siperlerdeki çarpışmalarda çekilen eziyetin bir simgesidir ve kendi vatanları uğruna diğer her şeyi bir kenara bırakan Türk askerlerini anma yeridir” ifadelerini kullandı.