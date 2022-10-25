VATANDAŞLAR PALAMUT BALIĞI STOKLUYOR.!

Balık tezgahlarında tanesi 25 TL’den satılan 1 kiloluk palamutlara vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Marmara Bölgesi son yılların en bol palamut sezonlarından birini yaşıyor. Bölgemizde kasa kasa avlanan palamut balık tezgahlarını şenlendirmeye devam ediyor. Tanesi 25 TL’den satılan palamut balığı ağırlığına göre 3 tanesi 100 TL’den de satılabiliyor. Bazı vatandaşlar fazlaca alarak dondurucuya koyuyor.

Geçen yıl oldukça az çıkan palamudun bu sene bol çıktığını ifade eden balık satıcısı , “Bu ay Marmara’da balık patlaması olduğunu söyleyebilirim. Şu anda palamudun 1 tanesi 1 kilo geliyor. Bir kilo palamut balığını 30- 35 tl den satılıyor.Biz 3 tane palamudu 100 liraya satıyoruz. Şu anda vatandaşlar palamut almaya devam ediyor ve palamudu fazla alarak dolaplarını dolduruyor. Şuan çinekopta da bir patlama olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de çinekop balığına da rağbet çok yüksek.” dedi. Haber: Ali GEZER