CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI BELLİ OLDU

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Belediyesi tarafındanaçılışlar düzenlenecektir.27 Ekim Perşembe günü Aleaddin

Mahallesi Gelibolu Anadolu Lisesi yanı İtfaiye karşısında saat: 14:00’te Aleaddin Mahallesi Muhtarlığı açılışı yapılacaktır.

Aynı gün saat 15:00’te Toplum Sağlığı Merkezi arkasında Lozan Meydanı açılışı yapılacaktır.

28 Ekim Cuma günü 2.Kolordu KarargahBinası önünde saat 12:50’de çelenk sunma töreni düzenlenecektir.

Aynı gün saat 15:00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde Gelibolu Belediyesi tarafından resim, şiir ve kompozisyondalında dereceye giren öğrencilere

ödülleri verilecektir.

Yine AKM’DE Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin sergi açılışı yapılacak olup, saat 16:00’da 1.yüzyılından 2. yüzyılına Cumhuriyet Paneli

düzenlenecektir.

29 Ekim Cumartesi günü Kaymakamlık binasında saat:09:00 da tebrikat töreni yapılacak olup,26 Kasım Caddesinde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Aynı gün saat 19:23’te Kuşçular Parkında toplanılacak olup fener alayı yapılacaktır.Akşam balıkhane meydanında Tarkan Sayan ve Orkestrası ve

Türkü Akbayram konser verecektir.Program kapanışı havai fişek gösterileriyle sona erecektir. Haber: Seda LİMAN ZENGİN