Gelibolu’da 84 m² dubleks mesken icradan satılıktır.İlan özellikleri aşağıdaki gibidir.

Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi, Sütlüce köyü, 251 ada, 11 parsel, 18 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz Taşınmazın Gelibolu İlçe merkezine uzaklığı 3,5 km dir ve denize mesafesi 170 m dir. Ana taşınmazın 6.799.63 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 28 adet 2 katlı dubleks mesken nitelikli yapıdan meydana gelmektedir. Satışa konu taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlı olan 18 nolu bağımsız bölümdür. 18 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken niteliğinde olan iki katlı betonarme yapıdır. Yapının taban alanı 42 m² dir ve toplam kapalı alanı 84 m² dir. Yapının 30-40 yaş aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsız bölüm zemin katta açık mutfaklı salon, banyo-wc mahalleri ile üst katta yatak odaları ve banyo mahallerinden meydana gelmektedir. Pencereler pvc doğrama olup balkon ve teras korkulukları demir ferforje olarak imal edilmiştir. Yapının cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır.

Adresi : Sütlüce Köyü Yedi Dereler Mevkii Güneş Sitesi No:18 Yüzölçümü : 6.799,63 m2 Arsa Payı : 1/28

İmar Durumu :Gelibolu Belediyesi mücavir alanında kalmaktadır. Gelibolu Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0,20 KAKS:0,40 ayrık nizam iki katlı yerleşik konut alanında kalmaktadır.Kıymeti : 444.233,89 TL

KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler : 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. beyanı, Çanakkale Kadastro Müdürlüğünün Sürdürülebilir Koruma ve kontrollü kullanım alanı beyanı, Y.P. 07.06.2004 beyanı, mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

1. Satış Günü : 22/12/2022 günü 11:00 – 11:05 arası

2. Satış Günü : 19/01/2023 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri : Hocahamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi No:50

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 2. Kat. Toplantı Salon

Ayrıntılı bilgiye ;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1069013/emlak-konut-canakkale-geliboluda-84-m2-dubleks-mesken-icradan-satiliktir

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