Gelibolu’da 160 m² avlulu kargir ev mahkemeden satılıktır.İlanın özellikleri;

Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Alaeddin Mahallesi, 50 Ada, 5 Parsel, Avululu Kargir ev vasfındaki taşınmaz Alaeddin Mahallesi Hakkı Ayran Dede Sokak ile İbni Adil Sokak köşesinde konumludur. Taşınmaz Gelibolu Belediye sınırları içinde konumlu olup belediye hizmetlerden faydalanır durumdadır. Taşınmazın cepheli olduğu sokakta yol kaplaması ve tüm alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Yakın çevre genel olarak yerleşim amaçlı yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz feribot iskelesine 650 metre, Kore Kahramanları Caddesine 85 metre mesafede konumlu olup Gelibolu Kent merkezinde konumludur. Parsel geometrik olarak belirgin şekilli değildir. Topografik olarak eğimsiz bir yapıdadır. Parsel üzerinde iki katlı 50 yaş üzeri, 3/A yapı sınıfında, toplam alanı yaklaşık 160 m2 olan, yığma bina bulunmaktadır. Mesken kullanımındadır. Dış cephesi sıvalı kısmen sıvasız, doğramaları PVC, çatısı kiremit kaplamalıdır. Taşınmaz kül halinde satılacaktır.

Yüzölçümü: 136,02 m2, İmar Durumu: Bitişik Nizam, üç kat yapılaşma koşulu ile konut alanında kalmaktadır ve tek başına yapılaşma koşullarını sağlamadığından komşu 4 ve 6 parsel ile birleşmeden yapılaşma müsaadesi verilemez. İmar paftasında yapılan incelemede kısmen yola terkli olduğu görülmüştür.

Kıymeti: 314.025,00 TL, KDV Oranı : %18, Kaydındaki Şerhler: 1-06/02/2022 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. 2-3402 sayılı kanunun 22 maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına tabidir.

1. Satış Günü : 02/12/2022 günü 10:25 – 10:30 arası

2. Satış Günü : 30/12/2022 günü 10:25 – 10:30 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE ALANI

Ayrıntılı bilgiye ;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1068899/emlak-konut-canakkale-geliboluda-160-m2-avlulu-kargir-ev-mahkemeden-satiliktir

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