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İşyeri hekimi hizmeti alınacaktır

Gönderen: buyukzafer 0 yorum
İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI 600 (ALTIYÜZ) SAAT hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası:   2022/1090647
1-İdarenin
 Adı : 42′ NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
 Adresi : Alaeddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:22 GELİBOLU/ÇANAKKALE
 Telefon ve faks numarası : 2865660989 – 2865668740
 İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu hizmet alımın

 Adı : İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI 600 (ALTIYÜZ) SAAT
Niteliği, türü ve miktarı : 42’NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN 298 PERSONELİN İHTİYACI İÇİN 1(BİR) HEKİMİN KISMİ ZAMANLI OLARAK 600 (ALTIYÜZ) SAAT, 01 OCAK 2023 İLE 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı/teslim edileceği yer : 42’NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ Gelibolu/ÇANAKKALE
 Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
 İşe başlama tarihi : 01.01.2023
 
 İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.11.2022 – 10:30
 İhale komisyounun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

42’nci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Salonu Gelibolu/ÇANAKKALE

Ayrıntılı bilgiye ; 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1068876/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-isyeri-hekimi-hizmeti-alinacaktir 

adresinden ulaşabilirsiniz.

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