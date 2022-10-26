İşyeri hekimi hizmeti alınacaktır

İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI 600 (ALTIYÜZ) SAAT hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022/1090647

1-İdarenin Adı : 42′ NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI Adresi : Alaeddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi No:22 GELİBOLU/ÇANAKKALE Telefon ve faks numarası : 2865660989 – 2865668740 İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu hizmet alımın

Adı : İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI 600 (ALTIYÜZ) SAAT Niteliği, türü ve miktarı : 42’NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN 298 PERSONELİN İHTİYACI İÇİN 1(BİR) HEKİMİN KISMİ ZAMANLI OLARAK 600 (ALTIYÜZ) SAAT, 01 OCAK 2023 İLE 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 42’NCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ Gelibolu/ÇANAKKALE Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023 İşe başlama tarihi : 01.01.2023