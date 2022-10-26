GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU BELEDİYESİ MERVE BEBEK’E DESTEK İÇİN STANT AÇTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

SMA Tip 1 hastası Merve Tekin’e tedavisi için devam eden kampanya çalışmaları kapsamında Gelibolu Belediyesi’nin kurduğu çadır ile Vakıfbank önüne gönüllü vatandaşlar tarafından stant açıldı.
Kıyafet ve diğer eşyaların satışının yapıldığı standı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete ziyaret ederek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.
Stanta destek amaçlı kullanmadığınız kıyafet ve diğer eşyaların kabulu yapılmaktadır. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

“EZİNE’MİZE DEV KAMU KAMPÜSÜ YAPILACAK”

buyukzafer 0

“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ YAPILDI

buyukzafer 0

4-6 YAŞ KUR’AN KURSUNDA KANDİL PROGRAMI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.