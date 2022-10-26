GELİBOLU BELEDİYESİ MERVE BEBEK’E DESTEK İÇİN STANT AÇTI

SMA Tip 1 hastası Merve Tekin’e tedavisi için devam eden kampanya çalışmaları kapsamında Gelibolu Belediyesi’nin kurduğu çadır ile Vakıfbank önüne gönüllü vatandaşlar tarafından stant açıldı.

Kıyafet ve diğer eşyaların satışının yapıldığı standı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete ziyaret ederek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Stanta destek amaçlı kullanmadığınız kıyafet ve diğer eşyaların kabulu yapılmaktadır. Haber: Seda LİMAN ZENGİN