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KAVAKLITEPE’DE BETON YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kavaklıtepe’de beton yol çalışmaları başladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde inceledi ve “Kavaklıtepe 1+200 km SSB ( Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol)çalışmaları başladı.
Gelibolumuz ve Köylerimize hayırlı olsun”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER

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