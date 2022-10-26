KAVAKLITEPE’DE BETON YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kavaklıtepe’de beton yol çalışmaları başladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde inceledi ve “Kavaklıtepe 1+200 km SSB ( Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol)çalışmaları başladı.

Gelibolumuz ve Köylerimize hayırlı olsun”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER