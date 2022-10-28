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KAYMAKAM BEKİR ABACI
2024-2028 GÜNEY MARMARA BÖLGE PLANI ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2024-2028 Güney Marmara Bölge Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2024-2028 yılları arasında yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında bilgi verilen, gelecek vizyonunun oluşturulduğu çalıştaya, Kaymakam Bekir Abacı, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Haber: Ali GEZER

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