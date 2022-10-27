Lozan Anıtı Açılış Programı Yapıldı

Cumhuriyetimizin 99.yıldönümünde ilçemize Gelibolu Belediyesi tarafından Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’ne kazandırılan Lozan Meydanı ve Anıtı açılış programı yapıldı.Başkan Özacar Konuşmasında•; “Ben bu vesileyle Kurtuluş Savaşı ve Lozan Kahramanımız 2.Cumhurbaşkanımız çok partili yaşama geçişin öncüsü devlet ve siyaset adamı İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyorum.

99. yılına eriştiğimiz Cumhuriyetimizi kuran, bizi kulluktan kurtarıp, çağdaş bir ülkenin saygın bireyleri yapan Egemenliğimizi kayıtsız , şartsız bize teslim eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bütün mücadele arkadaşlarını şükranla ve saygıyla anıyorum.

Bir kez daha Lozan Meydanımızı Gelibolu’ya hayırlı olsun diyor, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlamalarını da teşriflerinizi diliyorum” diyerek açılışı gerçekleştirdiler. Haber: Ali GEZER