MHP İLÇE BAŞKANI EYÜP BÜYÜKZÖNGÜR’ÜN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklama ve kutlama mesajı:

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran milli iradenin, Büyük Millet Meclisi ruhunda filizlendiğini ve yüceldiğini, aziz milletimizin her bir ferdi olarak asla unutmuyoruz ki, “kimsesizlerin kimsesi” Cumhuriyetimiz, hem gazi hem de kahraman TBMM çatısı altında kararlılıkla yükselmektedir.

TBMM’nin 1920’de açılmasının ardından yakın tarihimizdeki en büyük atılım, en önemli adım 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıdır. Bu tarihi süreçten sonra söz ve karar, Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin müdafa-i hukuk ilkeleri, yasama ve yürütme erkinin tecellisi olarak Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla Cumhuriyet yolunda çizilmiştir.

Egemenliğin göklerden yeryüzüne indirilerek kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında Türkiye Cumhuriyeti ve Anayasa’nın temel ilkeleriyle tescil ve ilan olunmuştur.

Saygıdeğer Liderimiz Sn. Devlet BAHÇELİ’nin sözleriyle TBMM, Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümüyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımızla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Reisicumhur’u Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyeti ilan eden İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’in nice yüz yıllara erişeceği inancımızı yürekten paylaşıyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Merve TUZCIOĞLU