CUMHURİYETİN 99. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI

Cumhuriyetimizin 99. yılında ilçemiz 2.Kolordu Karargah binası önünde çelenk sunma töreni yapıldı.Gelibolu Kaymakamlığı, 2.Kolordu Komutanlığı ve Gelibolu Belediyesi’nin Atatürk Anıtının önüne sundukları çelenklerden sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşımız söylendi.

Cumhuriyet Bayramı 99’uncu yıl dönümü Törenleri; 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00’da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ardından saat 09:30’da 26 Kasım Caddesi’nde düzenlenecek kutlama ve resmi geçit töreniyle coşkuyla devam edecek.Haber: Seda LİMAN ZENGİN