AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’NÜN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 29 Ekim Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümünde mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Tarihimizin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılı Kurtuluş Savaşı’nda, millet olarak verdiğimiz mücadelenin kazanılmasıyla ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın iftiharını hep birlikte yaşıyoruz. Bu mücadelenin neticesinde doğan Cumhuriyet güneşimiz o günden bugüne, vatan topraklarımızı aydınlatmaktadır.

Ecdadımızdan aldığımız güç ve kadim kültürümüzün mirasında ilan edilen Cumhuriyetimiz; ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın bugün ortak paydada tüm vatandaşlarımızın hissiyatını oluşturmaktadır.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerinin atıldığı bu tarihi gün ile istiklal ve istikbal mücadelemizde millet iradesinin her şeyin üstünde olduğu gerçeği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Esarete karşı gösterilen mücadele sonucu bağımsızlığımızı kazandığımız kurtuluş destanımız yazılmış; Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde yani milli iradenin temsiliyetinde ilan edilen Cumhuriyet ile bu bağımsızlığımız yeni bir diriliş ile taçlanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberliğimizi yapı taşı Cumhuriyetimizin, 99. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve Kurtuluş Savaşı’mızda mücadele eden ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımızı, Gazilerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyorum.Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber: Merve TUZCIOĞLU