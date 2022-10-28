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GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ CUMHURİYET KOROSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİNE YOĞUN İLGİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Gelibolu Musiki Derneği “Cumhuriyet Koro”su tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen konseri, Kaymakam Bekir Abacı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş büyük beğeniyle izledi.

Koronun sahne almasından sonra Kaymakam Bekir Abacı Koro Şefine çiçek ve plaket takdim etti.Cumhuriyet Korosu Gelibolular tarafından beğeniyle izlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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