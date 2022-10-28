“29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir tebrik mesajı yayımladı:“99 yıl önce, bağımsızlığı uğruna çok büyük savaşları büyük destanlara dönüştüren milletimiz, bu büyük mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmış, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya deklare etmiştir.

Tarihinden aldığı güçle yükselen Türkiye Cumhuriyeti, bugün hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yaklaşırken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve lider ülke Türkiye, sadece çevresindeki değil, küresel sorunları da çözen bir ülke konumuna gelmiştir. Misyonu ve vizyonuyla dünyadaki gelişmelere yön veren ülkemiz, atılım ve yatırımları ile her alanda kalkınmasını ve ilerleyişini de sürdürmektedir.

Şanlı ecdadımızın mirası Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak, milletimizin emanetine sahip çıkmak, gelecek nesillere güçlü, müreffeh bir ülke bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını kutlamaya hazırlandığımız bu süreçte, şüphesiz en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, Çanakkale Ruhu’nun hayatımızın her alanına yansımasıdır. Bütün dünyanın, ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuştuğu bu süreçten daha da güçlenerek çıkmamızın parolası da budur.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”Haber Merkezi