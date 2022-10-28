CHP GELİBOLU İLÇE BAŞKANLIĞI VE MİLLET İTTİFAKI ALTERNATİF ÇELENK SUNMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen, millet ittifakını oluşturan siyasi parti ve STK’ların katıldığı çelenk sunma programı düzenlendi.

Programda konuşmayı gerçekleştiren CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Büyük Türk Milleti’nin şanlı tarihindeki en parlak başarılarından biri olan, Cumhuriyeti’mizin 99. yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadele sonrasında, zorlu ve meşakkatli yollardan geçerek 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adaletine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele iler tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir.Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşı inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet rejimini armağan etmiştir.

Türk Ulusu büyüktür.Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir.

Bizler Türk Milleti olarak çok şanlıyız.Çünkü; Atatürk gibi liderimiz var. Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız.

Ulusumuzu Demokrasi, Hukuk Devleti , temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimi, köklü değişim sürecinin temeline Laiklik ilkesini yerleştirmiştir.Laiklik Türkiye Cumhuriyetinin yeniliklere açık, aklı ve bilimi ön plana çıkaran en temel niteliğidir.Türkiye Cumhuriyeti laiktir, laik kalacaktır.

Bizim Cumhuriyet, Atatürk ve devrimleri kırmızı çizgimizdir.Atatürk ve Cumhuriyete saldırarak bizim sinir uçlarımıza dokunmayın. Bizler Atatürk ve Cumhuriyet denildiğinde tarafız, taraf olmaya a devam edeceğiz

Cumhuriyet aydınlanmanın yoludur.99. yıl önce bugün yakılan meşale sönmedi,asla sönmeyecektir.

Bizler hak, hukuk aramak içinbu yola çıktıl. Yorulmadık, yorulmayacağız.Hukuksuzca yapılan her işin hesabı yargıkarşısında mutlaka sorulacaktır.Geliyor gelmekte olan.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.Ruhları şad olsun.

Yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT