GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONELİNE İLETİŞİM ARGÜMANLARI VE NETİKET, ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ VERİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki çalışanlara alanında uzman kişiler tarafından “İletişim Argümanları ve Netiket, Öfke Kontrolü, Etkili İletişim, Protokol Kuralları” konularında eğitim verildi.

Katılımcılara kızgınlık anında kontrol mekanizmasının nasıl çalışması gerektiği, iletişimde olumsuz ilgiyi ya da ilgisizliği olumlu ilgiye çevirme teknikleri, ekip çalışması, protokol kuralları, etkili iletişim nasıl olur gibi birçok konuda bilgiler verildi. Katılımcıların ilgiyle dinledikleri eğitim, 25-27 Kasım 2022 tarihlerinde Kilye Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Haber Merkezi