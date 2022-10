CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim CumhuriyetBayramı kutlamaları kapsamında ilçemizde 26 Kasım Caddesi’nde düzenlenen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiirler, gösteriler ve geçiş töreni ile coşku içerisinde kutlandı.

Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutladı.Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Bekir Abacı Cumhuriyet Bayramı kutlama konuşması yaptı. Kaymakam Abacı konuşmasında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan Millî Mücadele’nin Büyük Zafer’le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk’ün, “Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” dediği Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.

Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir.

Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından ilçemiz 100. Yıl Ortaokulu’ndan ve Namık Kemal Ortaokulundan öğrenciler şiirlerini okudular.

Şiirlerin okunmasının ardından sporcu öğrencilerden karate gösterisi yapıldı.

Özel Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinin oluşturduğu bando ve trampet gösterileri de programda yer aldı.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları müzikli ront gösterisinin ardından ,Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri de renkli gösterileriyle tören alanında izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Halk oyunları ile devam eden tören Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın öğrencilere ödüllerini takdim etmesiyle son buldu.

Akşam 19:23 ‘te başlayan fener alayı da yoğun katılımlıydı. Vatandaşlar ilçemiz Kuşçular Parkı önünden başlayıp, iskele meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk Bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu sürdürdüler.

Balıkhane Meydanında Tarkan Sayan ve Orkestrasının sahne almasının ardından, Türkü Akbayram sahne aldı.Gelibolulular renkli bir o kadar da coşkulu bir Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Konserler akşam havai fişek gösterileri ile son buldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN