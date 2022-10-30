BURHANLI KÖYÜ’NDE PARKE TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Burhanlı Köyü’ndeki parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Sürücü; “Burhanlı Köyümüzde 1000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun

Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek. Haber: Merve TUZCIOĞLU