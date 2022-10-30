Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Öğrencilerinden Bando Etkinliği ve Okçuluk İkinciliği Ödülü

29 Ekim Cumhuriyet Bayrami kutlamaları programi kapsaminda duzenlenen okullar arasi okculuk yarismasi genc erkekler kategorisinde Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencisi Noyan ÇERÇİ 2. oldu. Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğretmenleri; “Ogrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında birçok okulun anlamlı gösterisinin yer aldığı ilçe programında bando gösterisi büyük beğeni topladı. Müzik Öğretmeni Büşra Güneş ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ayfer Yılmaz öncülüğünde hazırlanan bando gösterisi göz doldurdu. Haber: Caner AKŞİT