KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İlçemiz köylerinde elektrik kesintisi olacak.

31 Ekim Pazartesi günü Pazarlı Köyü’nde 11:00 ile 17:00 saatleri arasında aynı gün Cumalı Köyü’nde 11:00 ile 14:00 saatleri arasında hat bakımı kapsamında elektrik kesintileri yaşanacaktır.1 Kasım Salı günü 10:00-13:00 saatleri arasında Kocaceşme köyünde kesinti yaşanacak.2 Kasım Çarşamba günü 11:00-17:00 arasında Yülüce, Yeniköy,Süleymaniye, Bayramiç ve Çokal köylerinde; 4 Kasım Cuma günü saat 11:00-17:00 saatleri arasında Ocaklı Köyün bakım nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Haber: Caner AKŞİT