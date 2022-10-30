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GELİBOLUDA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU TÜRKÜ AKBAYRAM KONSERİ İLE TAÇLANDIRILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluda Cumhuriyet Bayramı coşkusu güçlü ses Türkü Akbayram konseri ile taçlandırıldı.Seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Gelibolululara muhteşem Bayram konseri ziyafeti öncesi Tarkan Sayan ve Orkestresı da konser eğlencesinde başı çekenler arasındaydı.
Cumhuriyet ‘in kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri kapsamında
verilen konserler geceye damgasını vurdu.Haber: Hilal GEZER

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